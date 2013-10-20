У Нідерландах згорів будинок легендарної шпигунки Мати Харі

Пожежа спалахнула в Леувардені в суботу ввечері. Одна людина загинула, згоріло кілька будинків, у тому числі той, в якому в 1876 народилася Маргарета Гертруда Зелле - таке справжнє ім'я Мати Харі, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Батько Маргарети тримав у Леувардене капелюшний магазин, але, прогорівши на інвестиціях, збанкрутував і кинув сім'ю. Мати померла, коли їй було 15, і дітей сім'ї Зелле (у Маргарети було три братb) розділили та послали жити до різних родичів. У 18 років Маргарета відповіла на шлюбне оголошення в газеті і вийшла заміж за 38-річного офіцера, який служив в Ост-Індії, але шлюб не склався.

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Приїхавши до Франції без чоловіка і грошей, Маргарета узяла нове ім'я і створила образ екзотичної танцівниці Мати Харі (ім'я було співзвучне до малайського слова, яке перекладалося як "око дня" - сонце). Вважається, що німецькою шпигункою вона стала ще до війни, а потім була перевербована французами.

Мата Харі була арештована в Парижі 13 лютого 1917 року за звинуваченням у шпигунстві. Суд над нею був закритим. Її розстріляли 15 жовтня 1917 року. Тіло не було затребувано ніким з родичів, його передали в Музей анатомії, де забальзамована голова Мати Харі зберігалася до 2000 року, поки не була вкрадена невідомими.