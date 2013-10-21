У результаті гей-параду в Чорногорії 21 поліцейський поранений, 60 осіб затримано

Двадцять одна людина, здебільшого поліцейські, отримали поранення, 60 осіб були затримані за підсумками гей-параду, що відбувся в неділю в столиці Чорногорії Подгориці, повідомила чорногорська поліція.

Хода за участю 100 активістів і прихильників сексуальних меншин відбулася в самому центрі столиці, пише РИА Новости. Водночас близько 1,5 тисячі противників акції спробували перешкодити її проведенню і вступили в сутички з силами правопорядку, що забезпечували безпеку заходу. Для розгону натовпу хуліганів поліцейські використовували кийки і сльозогінний газ, у відповідь в них летіли петарди і каміння.

У числі поранених 20 поліцейських, один з них отримав важку травму. Також за меддопомогою звернулася ще одна людина, підозрюваний в участі в нападі на правоохоронців. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про декілька постраждалих учасниках ходи і 15-річного юнака, що отримав опіки від загоряння саморобного вибухового пристрою, який він мав намір кинути в учасників акції.

Уточнюється також, що з 60 затриманих осіб 21 - неповнолітні. Поліція вилучала у підозрюваних в участі або організації заворушень "коктейлі Молотова", бензин, металеві прути, каміння, димові шашки та інші предмети. По закінченні акції учасники гей-параду і журналісти були евакуйовані поліцейськими автомобілями в безпечні місця.

Всього в забезпеченні безпеки ходи брали участь близько 2 тисяч співробітників силових органів. Глава МВС Чорногорії Рашко Коньєвич оцінив дії поліції як "професійні і правомірні".

Виступ активістів сексуальних меншин і їхніх прихильників став другим в історії Чорногорії і першим, проведеним у столиці. У липні цього року гей-активісти вперше масово зібралися в курортному місті Будва, ця акція також супроводжувалася зіткненнями противників проведення гей-параду з поліцією. Чорногорія проголосила незалежність у 2006 році і є офіційним кандидатом на вступ до Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що в столиці Чорногорії пройшов перший мирний гей-парад.