Підозрюваного у вбивстві священика взяли під варту

Суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві священика в Краснодарському краї, повідомляє РІА Новини.

Тіло священика Миколи Меденцева було виявлено вранці в суботу в багажнику його автомобіля. Крім того, його будинок був підпалений невідомим. За підозрою у вбивстві був затриманий житель міста Бєлорєченська Юрій Скрипалєв. У ході допиту він розповів слідчим про обставини вчиненого злочину.

"Судом задоволено клопотання слідства про обрання до Скрипалєва запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, мотивом вбивства став цивільний спір між підозрюваним і дружиною священика. Імовірний вбивця є колишнім чоловіком дружини священика і претендував на її майно. Вбивство було скоєно після того, як суд відмовився задовольнити його вимогу.