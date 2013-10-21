Документи про переведення Толоконниковой в іншу колонію не надійшли

Тюремні установи у Красноярському краю не отримували документів про переведення учасниці Pussy Riot Надії Толоконнікової до Красноярська, повідомили РІА Новини в понеділок в регіональному УФСІН.

Про переведення Толоконнікової з ІК-14 у Мордовії в іншу виправну установу стало відомо в п'ятницю. Як пояснили в прес-бюро ФСВП, це зроблено після вимоги засудженої про забезпечення її особистої безпеки. Після цього ЗМІ з посиланням на заяву члена Ради з прав людини при президенті Іллі Шаблінського повідомили, що Толоконнікову переводять до Красноярська.

"Документів про переведення Надії Толоконнікової в установи системи ГУФСІН по Красноярському краю поки не надходило. Якщо вона буде переведена, то по прибуттю ми повинні в десятиденний термін сповістити її родичів за письмовою заявою самої засудженої", - повідомила РІА керівник прес-служби ГУФСІН по Красноярському краю Катерина Броцман.

За її словами, в Красноярському краї знаходиться тільки дві жіночих колонії загального режиму - це ІК № 22 в самому Красноярську і ВК № 50 в селищі Нижній Інгаш. У разі зміни Толоконнікової режиму відбування покарання, вона може бути поміщена в одну з 13 колоній-поселень в регіоні, де одночасно існують і чоловічі, і жіночі загони.

Толоконнікова 23 вересня оголосила голодування і попросила порушити кримінальну справу проти заступника начальника мордовської колонії, який, за її словами, погрожував убивством. Першого жовтня вона припинила голодування, з огляду на поганий стан здоров'я. Після цього вона і потрапила до лікарні. У четвер Толоконнікову перевели з лікарні назад до виправної колонії. У п'ятницю вона знову оголосила голодування.