У Пакистані підірвали потяг з пасажирами

За даними пакистанської газети DAWN, вибух стався сьогодні в експресі, який слідував з міста Равалпінді на півночі Пакистану до столиці західної провінції Белуджистан - міста Кветта.

Пошкоджено чотири вагони. На місце трагедії прибули поліцейські і рятувальники, повідомляє РІА Новости.

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ЗМІ раніше повідомляли, що у потяг потрапила ракета, проте, за останніми даними, йдеться про вибух у самому потязі.

У Белуджистані, найбільшій і при цьому найменш населеній провінції Пакистану, діють як місцеві сепаратисти, що вимагають її незалежності, так і радикальні ісламісти, зокрема пакистанські таліби. За останній рік число нападів і терактів в регіоні зросло.

У січні і лютому цього року у Кветті сталися два вибухи, які забрали життя близько 200 осіб, здебільшого шиїтів-хазарейців. Відповідальність за теракти узяло на себе сунітське терористичне угруповання "Лашкар-е-Джангві".