Генконсульство шукає українців серед загиблих і постраждалих у Волгограді

19:12, 21 жовтня 2013
Світ
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Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону (Росія) з’ясовує інформацію щодо наявності громадян України серед загиблих і постраждалих у теракті у Волгограді

Автобус у Волгограді після вибуху

Про це УНІАН повідомив генеральний консул України у Ростові-на-Дону Віталій Москаленко.

«Ми з’ясовуємо цю інформацію. Наразі повної інформації щодо громадянства загиблих та постраждалих російські правоохоронні органи не надали», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху в пасажирському автобусі у Волгограді загинули шестеро людей, 32 осіб госпіталізовано. Стан восьми з них медики оцінюють як тяжкий.

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