Кількість жертв повені в Камбоджі зросла до 168 осіб

Кількість загиблих від наслідків злив у Камбоджі зросла до 168, повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Раніше повідомлялося про 104 загиблих.

Близько 1,7 мільйона людей в тій чи іншій мірі постраждали від повені, яка триває з середини вересня, повідомляє РІА Новини.

Повідомляється, що від підйому води постраждало понад 3 тисячі квадратних кілометрів рисових полів, майже 3,5 тисячі кілометрів доріг. За даними агентства, збиток від стихії становить близько 500 мільйонів доларів.

Повені щорічно відбуваються в Камбоджі в період з серпня по жовтень. За даними місцевих ЗМІ, за останній час найбільш руйнівна із них була зареєстрована в 2011 році, коли жертвами "великої води" стали 250 осіб.

Раніше, МЗС закликав відмовитися від поїздок у цю країну.