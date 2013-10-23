Тамерлан Царнаєв вбив трьох наркоманів і засипав їх тіла марихуаною

Імовірний організатор вибухів на Бостонському марафоні Тамерлан Царнаєв 11 вересня 2011 брав участь у вбивстві трьох людей у ​​США. Царнаев і його друг Ібрагім Тодашев перерізали горло трьом знайомим наркоманам і засипали їх тіла марихуаною. Про це йдеться в офіційних документах прокуратури США.

«Тамерлан Царнаєв взяв участь у вбивстві трьох людей у ​​Уолтемі, штат Массачусетс», - йдеться в офіційних документах слідства у справі про вибух на Бостонському марафоні. Ці документи цитує Russia Today.

Про участь Царнаєва у вбивстві трьох осіб слідству повідомив друг чеченця Ібрагім Тодашев. Незабаром після допиту Тодашев загинув у перестрілці з федеральними агентами біля свого будинку в Орландо, штат Флорида.

Інформація про вбивство з'явилася в офіційних документах після прохання Джохара Царнаєва ознайомити його з кримінальним досьє його брата. У цьому проханні чоловікові і його адвокатам було відмовлено.

«Публікація цієї інформації стала б розкриттям деталей розслідування обставин особливо тяжкого злочину», - констатує прокуратура США .

У наприкінці вересня 2011 року поліція міста Уолтем, штат Массачусест, виявила в одному з будинків тіла трьох молодих людей зі слідами насильницької смерті. Загиблих звали Брендан Месс, Ерік Вайсман і Рафаель Текен. Всі вони займалися бодібілдінгом і, судячи з поліцейських баз даних, регулярно вживали наркотики.

Злочин вразив навіть досвідчених співробітників поліції містечка. Вбивці ножем перерізали шиї жертв від вуха до вуха і завалили тіла доларовими купюрами і марихуаною.

«Це була найстрашніша різанина, яку я бачив за довгу кар'єру в правоохоронних органах. Ще більш дивними були гроші і наркотики», - заявив місцевому виданню джерело в правоохоронних органах.

У 2011 році слідство не змогло знайти вбивць. Проте поліцейські дійшли висновку, що вбивці швидше за все були знайомі з молодими людьми і ті добровільно пустили їх у свій будинок .

Довідка. Наприкінці квітня 2013 вибух на Бостонському марафоні забрав життя чотирьох людей, ще понад 200 отримали поранення. Після кількох днів пошуків поліція вийшла на слід організаторів теракту. Ними виявилися етнічні чеченці Тамерлан та Джохар Царнаєви. Під час погоні Тамрелан Царнаєв був убитий. Джохар Царнаєв переховувався від поліції в човні, але був затриманий.

Розслідування справи про вибух на Бостонському марафоні привело слідчих до одного з друзів братів Царнаєвих - Ібрагіма Тодашева. Правоохоронці зв'язалися з Тодашевим і допитали його. З'ясувалося, що Тамерлан Царнаєв і Тодашев непогано знали як мінімум одного з трьох молодих людей, вбитих у Уолтемі.

Агенти спецслужб влаштували Ібрагіму Тодашеву допит в його будинку в Орландо. Під тиском фахівців він фактично визнав свою провину у вбивстві, проте відразу слідом за цим дістав зброю і відкрив вогонь по агентах. В результаті перестрілки Тодашев був убитий.