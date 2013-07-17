Теракт у Бостоні: ФБР засекретило результати розтину вбитого чеченця

Уродженець Чечні Тодашев, якого ЗМІ вважають знайомим з братами Джохаром і Тамерланом Царнаєвими, ​​був убитий агентами ФБР у Флориді 22 травня у своїй квартирі. Незадовго до його загибелі співробітники ФБР і поліцейські зі штату Массачусетс допитували Тодашева щодо двох злочинів - бостонського теракту 15 квітня, імовірно, здійсненого Царнаєвими, ​​і потрійного вбивства в місті Волтем, де у вересні 2011 року невідомі вбили трьох осіб, серед яких був друг одного з братів Брендан Месс.

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Повідомляється, що судмедексперти підготували звіт про розтин тіла Тодашева 8 липня, проте ФБР "заявило, що справа все ще активно розслідується, і документ не може бути оприлюднений" відповідно до законодавства штату Флорида, повідомляє повідомляє РІА Новости з посиланням на інформаційний портал USA Today .

Судмедексперти мають намір звертатися до ФБР по дозвіл на оприлюднення результатів розтину щомісяця.

Тодашев був застрелений співробітниками правоохоронних органів під час допиту. За даними ЗМІ, Тодашев був беззбройний, однак газета New York Times писала раніше, що він намагався напасти на агента під час допиту. Вбитого поховали на родовому цвинтарі в Чечні у червні.