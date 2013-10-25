США викрили у стеженні за урядом Італії

Про це з посиланням на слова колишнього журналіста газети The Guardian Гленна Грінуолда 24 жовтня повідомив італійський журнал L'Espresso.

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За інформацією Грінуолда, АНБ також збирало дані, передані мережами італійських телекомунікаційних компаній. Оприлюднити подробиці програм стеження, що застосовувалися АНБ в Італії, Грінуолд обіцяв в найближчі кілька тижнів. Публікація журналом L'Espresso повної версії інтерв'ю Гленна Грінуолд очікується в п'ятницю, 25 жовтня, пише Лента.ру.

Раніше стало відомо, що Агентство національної безпеки займалося прослуховуванням переговорів мільйонів пересічних жителів Італії. Інформацію про це опублікувала італійська газета Corriere della Sera.

23 жовтня перевірити дані про стеження АНБ за італійськими громадянами владу США попросив прем'єр Італії Енріко Летта. У відповідь на прохання Летти держсекретар США Джон Керрі підкреслив, що США «готові до співпраці», і в даний час всі питання, пов'язані з діяльністю Агентства національної безпеки в Європі, «перебувають на контролі» у Вашингтоні.

Того ж дня, 23 жовтня, в німецьких ЗМІ також з'явилася інформація, згідно з якою, американські спецслужби займалися прослуховуванням телефонних переговорів канцлера ФРН Ангели Меркель. Прес-секретар американського Білого дому Джей Карні пізніше виступив із спростуванням цих даних.

Про програми масштабного стеження за користувачами інтернету по всьому світу, розроблених АНБ, стало відомо влітку 2013 року. Секретну інформацію про діяльність спецслужб у США, Латинській Америці і Європі передав пресі екс-співробітник АНБ Едвард Сноуден. Проти самого Сноудена в Америці висунуті звинувачення в розголошенні державної таємниці. В даний час він перебуває в Росії, де йому надано тимчасовий притулок строком на один рік.