Меркель вимагає від Обами пояснень щодо прослуховування її телефону

Спецслужби США могли прослуховувати мобільний телефон канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це повідомив сьогодні представник уряду ФРН, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на Reuters.

За його словами, Меркель провела телефонну розмову з президентом США Бараком Обамою, в якій зажадала негайно прояснити ситуацію. Вона також заявила, що, якщо подібна інформація підтвердиться, це "абсолютно неприйнятно".

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Напередодні стало відомо, що президент Франції Франсуа Олланд провів телефонну бесіду зі своїм американським колегою Бараком Обамою, в якій висловив "глибоке засудження" діяльності спецслужб США з прослуховування телефонних розмов французьких громадян і зажадав від Вашингтона роз'яснень з цього приводу.

Президенти домовилися спільно працювати над встановленням фактів і масштабів прослуховування.