Меркель вимагає від Обами пояснень щодо прослуховування її телефону
Спецслужби США могли прослуховувати мобільний телефон канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Спецслужби США могли прослуховувати мобільний телефон канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це повідомив сьогодні представник уряду ФРН, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на Reuters.
За його словами, Меркель провела телефонну розмову з президентом США Бараком Обамою, в якій зажадала негайно прояснити ситуацію. Вона також заявила, що, якщо подібна інформація підтвердиться, це "абсолютно неприйнятно".
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Напередодні стало відомо, що президент Франції Франсуа Олланд провів телефонну бесіду зі своїм американським колегою Бараком Обамою, в якій висловив "глибоке засудження" діяльності спецслужб США з прослуховування телефонних розмов французьких громадян і зажадав від Вашингтона роз'яснень з цього приводу.
Президенти домовилися спільно працювати над встановленням фактів і масштабів прослуховування.