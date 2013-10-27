Від США чекають роз'яснень щодо можливого прослуховування президента Південної Кореї
15:19, 27 жовтня 2013Світ
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Південна Корея направила США офіційний запит із вимогою роз'яснити ситуацію з можливим прослуховуванням телефону Президента Пак Кин Хе та її попередників.
У Південній Кореї занепокоєні інформацією щодо шпигування
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, про це заявив офіційний представник уряду Південної Кореї, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що американська розвідка нібито перехоплювала переговори лідерів держав.
"Уряд пильно стежить за цією проблемою і готовий дати жорстку відповідь, якщо ця інформація підтвердиться", - наголосили в уряді, відзначивши, що поки що ніякої реакції з боку Вашингтона не було.
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Раніше британська газета "Гардіан" поширила повідомлення про те, що Агентство національної безпеки США перехоплювало телефонні розмови лідерів 35 країн світу.
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