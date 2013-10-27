Від США чекають роз'яснень щодо можливого прослуховування президента Південної Кореї

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, про це заявив офіційний представник уряду Південної Кореї, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що американська розвідка нібито перехоплювала переговори лідерів держав.

"Уряд пильно стежить за цією проблемою і готовий дати жорстку відповідь, якщо ця інформація підтвердиться", - наголосили в уряді, відзначивши, що поки що ніякої реакції з боку Вашингтона не було.

На тему: США прослуховували телефон Меркель з 2002 року - ЗМІ

Раніше британська газета "Гардіан" поширила повідомлення про те, що Агентство національної безпеки США перехоплювало телефонні розмови лідерів 35 країн світу.