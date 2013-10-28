Наркоторговці в Мексиці відрізали від світла 14 міст

Про це з посиланням на джерела в місцевому уряді повідомляє Agence France -Presse, пише Lenta.ru.

За даними агентства, без електрики на деякий час залишилися близько 420 тисяч чоловік, проте Los Angeles Times пише про мільйон постраждалих. Відключення торкнулося і столицю штату, місто Морелія. До вечора неділі, 27 жовтня, владі вдалося відновити електроенергію в 60 відсотках будинків.

Бойовики, озброєні коктейлями Молотова, напали на дев'ять електростанцій в ніч на неділю, 27 жовтня. В результаті пожеж постраждало обладнання енергетичної компанії. Після цього бойовики напали на шість заправних станцій і магазин. Ніхто не був поранений.

Офіційно причини атаки і приналежність бойовиків до якого-небудь угруповання не називаються. Однак за версією влади, на яку посилається Agence France -Presse, «тамплієри» таким чином хотіли пригрозити громадським патрульним, так званим вігілантам. Останні напередодні атаки, в суботу, 26 жовтня, влаштували демонстрацію в місті Апацінган, де базуються основні сили наркокартелю «Лицарі ордену Тамплієрів».

Жителі Мічоакана створили власні збройні формування, щоб забезпечити безпеку в своїх містах, де через протиборства наркокартелів почастішали випадки викрадень і вбивств. У травні влада ввела в штат тисячі солдатів, проте це не зробило обстановку в Мічоакане безпечною.

З 2007 року в ході війни уряду з наркоторговцями і різних злочинних угруповань між собою в Мексиці загинуло більше 77 тисяч осіб.