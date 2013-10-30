Шеф нацрозвідки США: союзники шпигують за Америкою

Ця заява була зроблена на тлі одкровень екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена, за даними якого, США прослуховували своїх союзників, включаючи лідерів країн ЄС, пише РІА Новости.

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За словами Клеппера, який виступав на слуханнях у Палаті представників Конгресу, іноземні союзники регулярно займаються шпигунством щодо американських лідерів і розвідслужб. Що ж до американського стеження за іноземними лідерами, Клеппер назвав його одним з основних занять американської розвідки.

Одкровення Сноудена стали причиною непорозумінь у відносинах США з Німеччиною, Францією, Іспанією, Бразилією та іншими країнами. Канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто висловила невдоволення президенту Обамі у зв'язку з прослуховуванням її мобільного телефону протягом ряду років.