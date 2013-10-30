Генсек ООН засудив продовження Ізраїлем будівництва в Східному Єрусалимі

"Будь-які заходи, які зумовлюють питання про остаточний статус (Єрусалима), не будуть визнані міжнародним співтовариством. Поселенська діяльність суперечить міжнародному праву і являє собою перешкоду для миру", - йдеться в заяві Несіркі, поширеному в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, пише РІА Новости.

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За словами Несіркі, генсек ООН "розуміє, що Ізраїлю важко дався крок зі звільнення палестинських ув'язнених перед обличчям внутрішньої опозиції, і вдячний за цей жест". При цьому він закликав палестинців та ізраїльтян "продовжити переговорний процес і утриматися від дій, що підривають взаємну довіру".

Ізраїль оголосив про продовження будівництва поселень на Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі невдовзі після звільнення 26 палестинських ув'язнених.