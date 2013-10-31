У Нью-Йорку заборонили продаж сигарет особам до 21 року
00:49, 31 жовтня 2013Світ
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Влада міста Нью-Йорк заборонила продаж тютюнових виробів особам, які не досягли 21 року
У Нью-Йорку заборонили продаж сигарет особам до 21 року / Фото : ВВ
Раніше сигарети в "Великому яблуці" могли купувати особи старші 18 років, передає РІА Новости з посиланням наагентство Франс Прес.
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Під заборону потрапляють всі тютюнові вироби, а також електронні сигарети. Влада міста сподіваються, що після введення заборони кількість курців у віці від 18 до 20 років знизиться на 55%.
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