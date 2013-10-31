Експерт: Іванішвілі хоче залишатися "сірим кардиналом"

Таку думку в ефірі телеканалу ТВі висловив президент Центру близькосхідних досліджень Олександр Богомолов.

Зокрема, експерт висловив подив з приводу можливої відставки Іванішвілі, пише Gazeta.ua.

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"Мене дивує його заява піти у відставку. Якщо він неформально хоче залишатися сірим кардиналом, то це – не демократія", - зазначив Богомолов.

За його словами, це – "лише демократичний фасад, яким керують з-за куліс". На думку аналітика, подібна ситуація несе в собі певні загрози для спокійної ситуації у Грузії.

Крім того, говорячи про грузинського президента Михайла Саакашвілі, який зібрався іти на пенсію, Богомолов підкреслив, що опонентам немає сенсу його "добивати".

"Адже він не є для них конкурентом. Знаючи Саакашвілі, я думаю, що від політики він не відмовиться", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше прем'єр Грузії Бідзіна Іванішвілі заявляв про свій намір піти у відставку й обіцяв зробити це ще до Нового року, але "не покидати Грузію, а перейти в неурядовий сектор".

27 жовтня у Грузії пройшли президентські вибори. На них переміг кандидат від правлячої коаліції "Грузинська мрія" Георгій Маргвелашвілі.