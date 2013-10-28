ЗМІ: Опоненти обіцяють Саакашвілі арешт і слідство (відео)

Нинішній поки ще президент переконаний, що на Грузію чекає буремний період, незалежно від результату виборів. "На жаль, ми зробили крок назад в економіці, у сфері закону та порядку і в нашій міжнародній репутації. Сподіваюся, цей процес буде зворотним", - сказав Саакашвілі.

Дива на виборах у Грузії не сталося: перемагає опонент Саакашвілі, висуванець владної прем'єрської партії Маргвелашвілі, - йдеться в сюжеті ТСН-Тижня. Головною інтригою президентської кампанії залишається доля чинного глави держави. Слідство, суд і навіть ув'язнення - таку перспективу малюють Михаїлу Саакашвілі кандидати, що змагаються за владу.

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Двоє з трьох лідерів президентської кампанії певні, що після завершення президентського строку Саакашвілі має відбути ще один – тюремний. Незалежне правосуддя, відсутність побутової корупції, економічне зростання і міжнародне визнання Грузії – усе це заслуги команди Саакашвілі. Але опоненти президента кажуть, що є і темний бік його правління, про який мало знають у світі.

Тим часом президентське подружжя Саакашвілі днями покликало у заміський будинок у Діді Дігоні журналістів, щоб показати, що вони заздалегідь з'їжджають із державної дачі, самі пакують і вивозять речі та банки із домашнім соусом ткемалі та варенням. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі каже, що головною проблемою після переїзду із урядової дачі буде його кролик. Тварину родина не може забрати, тому її може узяти будь-хто. Президент тільки просить не їсти кролика.

Квартирне питання президент вирішив за рахунок ущільнення родичів. В адміністрації Саакашвілі повідомили, що бабуся президента вирішила переїхати до матері президента, щоб Міхо із родиною могли повернутися у свою стару квартиру на вулиці Зандукеллі. Тепер вони житимуть у професорському будинку неподалік від метро Руставелі.