Маргвелашвілі набрав 62% на виборах Президента Грузії
20:20, 28 жовтня 2013Світ
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Георгій Маргвелашвілі від правлячої коаліції "Грузинська мрія" переміг на виборах президента Грузії, набравши 62,11% голосів виборців.
Маргвелашвілі переміг на виборах у Грузії / Фото: vestikavkaza.ru
Такі дані за підсумками обробки 100% протоколів наводить сайт республіканської ЦВК, передає РІА «Новости».
Давид Бакрадзе від «Єдиного національного руху» набирає 21,73%, Ніно Бурджанадзе від партії "Демократичний рух - єдина Грузія" - 10,18%.
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На президентських виборах, що пройшли напередодні в Грузії, було зареєстровано 23 кандидати, проте двоє з них - Акакій Асатіані і Георгій Чихладзе закликали виборців голосувати за інших претендентів на пост голови держави.
Явка на виборах становила 46,6%.
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