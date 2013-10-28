Маргвелашвілі набрав 62% на виборах Президента Грузії

20:20, 28 жовтня 2013
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Георгій Маргвелашвілі від правлячої коаліції "Грузинська мрія" переміг на виборах президента Грузії, набравши 62,11% голосів виборців.

Маргвелашвілі переміг на виборах у Грузії / Фото: vestikavkaza.ru

Такі дані за підсумками обробки 100% протоколів наводить сайт республіканської ЦВК, передає РІА «Новости».

Давид Бакрадзе від «Єдиного національного руху» набирає 21,73%, Ніно Бурджанадзе від партії "Демократичний рух - єдина Грузія" - 10,18%.

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На президентських виборах, що пройшли напередодні в Грузії, було зареєстровано 23 кандидати, проте двоє з них - Акакій Асатіані і Георгій Чихладзе закликали виборців голосувати за інших претендентів на пост голови держави.

Явка на виборах становила 46,6%.

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