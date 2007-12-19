Путін: Україна повністю дестабілізована

США "почали руйнувати Україну", штучно розділивши її суспільство на "проросійські" та "проамериканські" сили й надавши підтримку останнім. Про це заявив президент РФ Володимир ПУТІН в інтерв`ю американському журналу Time, опублікованому сьогодні, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Оцінивши ситуацію в Україні як небезпечну, він закликав "робити все, щоб консолідувати країну". При цьому президент РФ категорично відкинув можливість приєднання України до Росії.

У бесіді з журналістами В.ПУТІН запропонував "не ходити коло та навколо, як у нас говорять, "як кіт навколо гарячої каші", "називати речі своїми іменами" й "говорити по-чесному". "Чомусь Сполучені Штати вирішили, що в Україні є частина політичної еліти, яка є проамериканською, а частина - проросійською, й вирішили підтримати ту частину, яку вони вважали проамериканською, так званих "оранжевих революціонерів", - заявив В.ПУТІН, назвавши це рішення "помилкою". "Краще дати людям самим вирішувати внутрішні проблеми", - пояснив він.

"Причому ви їх підтримали в діях, які явно носять антиконституційний характер, адже все, що там було зроблено, все - порушуючи Конституцію", - підкреслив президент РФ. "Це породило недовіру різних політичних сил і груп населення всередині самої України один до одного. Цими діями ви почали руйнувати Україну, її територіальну цілісність і підривати її суверенітет", - заявив він. "Ось що зробили Сполучені Штати в Україні; те ж саме відбувається і в Грузії", - додав В.ПУТІН.

Він нагадав, що Москва закликала "залишити Україну в спокої", "дати їм самим розібратися". "Цей конфлікт триває й досі, країна повністю дестабілізована, й, судячи з усього, такий стан збережеться ще достатньо довго", - нарікнув В.ПУТІН.

"Але коли всі побачили, що відбувається дестабілізація, щоб остаточно не руйнувати й не дестабілізувати Україну, спробували примусити Росію субсидувати українську економіку", - сказав російський лідер, нагадавши про тиск на РФ у зв`язку з підвищенням цін на енергоносії для країн СНД. "Якщо ви хочете когось підтримати, заплатіть за це, але ніхто ж платити не хоче", - сказав він. В.ПУТІН навів як приклад свою розмову з міністром економіки однієї з європейський країн: "Я говорю: "Ну, платіть тоді". Він відповідає: "Що, я дурень, чи що?". Я говорю: "А я що? Схожий на ідіота?"

"Ситуація, що має місце (в Україні), мені здається небезпечною", - зазначив президент РФ. "Там потрібно робити все для того, щоб консолідувати суспільство й консолідувати країну, й, за великим рахунком, було б правильно, якби так звані проросійські й прозахідні сили об`єдналися та подумали про майбутнє своєї власної держави, створили б таку структуру влади, яка б об`єднувала, скріплювала єдність націй, а не ділила б її на західняків і східняків", - вважає він.

Зараз же, на його думку, "знову відбувається рух у напрямку руйнування". "Що дуже шкода, тому що Україна - дуже близька для нас країна, й ми щиро хочемо, щоб там, врешті-решт, настав мир, спокій і були створені умови для поступального розвитку", - сказав він.

При цьому В.ПУТІН категорично відкинув можливість приєднання України до Росії. "Ні, звичайно. Так ми цього й не хочемо", - відповів він на запитання, чи можливий такий розвиток подій у віддаленій перспективі. "Ми не хочемо більше нікого включати до складу Росії, тому що для нас це тільки додаткове економічне навантаження", - пояснив він. "Може йтися тільки про економічну інтеграцію, а нав`язування якихось нових державних утворень є абсолютно безглуздим, якщо на те немає волі, власне, народу тієї чи іншої країни", - додав президент РФ.