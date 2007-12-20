Рада міністрів ЄС досягла компромісу щодо ринку вина

Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства Європейського Союзу на засіданні 19 грудня досягла компромісу щодо реформування ринку вина.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, запропонована реформа має набути чинності з серпня 2008 року.

В результаті досягнутого компромісу пропозиції Єврокомісії, представлені у липні, зазнали значних змін.

Так, міністри домовилися, що стимулюватимуть вирубування виноградників найменш конкурентоспроможних сортів на 175 тис. гектарів замість пропонованих 400 тис. га.

Крім того, компромісне рішення передбачає поступове згортання до 215 року нині чинної системи прав на вирощування виноградників, яка диктувала фермерам, які сорти винограду та на яких землях вирощувати, що спонукало багатьох невеликих виробників відмовлятися від бізнесу.

На вимогу Німеччини у компромісному рішенні також міститься дозвіл на додавання цукру у вина, що характерно для північних країн, де не завжди достатньо сонця для того, щоб виноград набрав необхідну кількість цукру. Водночас, компромісне рішення передбачає встановлення обмежень на додавання цукру, які можуть скасовуватися у випадку особливо несонячних років.

Незважаючи на значні зміни, внесені до пропозицій Єврокомісії міністрами ЄС, Єврокомісія привітала цей компроміс і назвала рішення “добре збалансованим”.

“Ми не отримали всього, чого хотіли, однак ми дійшли до добре збалансованої угоди”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріанн Фішер БОЕЛЬ, додавши, що нова реформа ринку вина має посилити європейські позиції на цьому ринку не лише у Євросоюзі, а й у світі.