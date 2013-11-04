Мурсі доставили на судове засідання в Каїрі

Поваленого президента Єгипту Мухаммед Мурсі на військовому вертольоті в понеділок вранці доставили в будівлю Академії поліції в Каїрі для проведення першого судового засідання у справі про загибель демонстрантів у грудні минулого року, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на керівника безпеки Каїра Усаму ас- Сагіра, передає РІА Новости.

Мухаммеду Мурсі і 14 високопоставленим функціонерам ''Братів- мусульман'', серед яких заступник голови партії '' Партія свобода і справедливість'' Ісам Арьян, активіст організації Мухаммед Бальтагі, інкримінують навмисне вбивство і фізичне насильство, що спричинили загибель шести демонстрантів і поранення сотень інших під час заворушень біля резиденції глави держави в грудні 2012 року.

На думку ряду єгипетських правознавців, обвинуваченим в цих злочинах, у разі повного доказу їх провини, може загрожувати страта. Ісламістська асоціація ''Брати-мусульмани'' звернулася до своїх прихильників із закликом прийти до будівлі Академії поліції в Каїрі , щоб перешкодити судовому процесу. Безпеку в районі Академії, за заявами влади, забезпечують сили спеціального призначення і військова поліція.

Армійське керівництво планує підняти в повітря військові вертольоти Apache, щоб контролювати підступи до Академії з довколишніх кварталів. По всій єгипетській столиці за правопорядком стежитимуть 20 тисяч поліцейських.