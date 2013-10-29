У Мінську масово затримують незалежних журналістів

17:22, 29 жовтня 2013
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У Мінську під час виконання службових обов'язків затримали незалежних журналістів.

наручники / Фото: zbroya.info

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, незалежні журналісти Олександр Борозенко і Марія Арцибашева були затримані сьогодні під час проведення вуличного опитування на тему молодіжних організацій у Білорусі.

«Вийшов співробітник міліції метрополітену, затримав, приїхали товариші з Ленінського РУВС. Після чого приїхали співробітники прес-служби ГУВС, збиралися відпускати, але потім, мабуть, щось змінилося, і нас доставили до Ленінського РУВС. Зараз сидимо, чекаємо в повному невіданні. Ні ми, ні співробітники не знаємо, хто повинен приїхати», - розповів Борозенко. Незабаром після цього він перестав відповідати на дзвінки.

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Це вже не перше затримання журналістів сьогодні в Мінську. Кількома годинами раніше на Кальварійському кладовище міліція затримала групу журналістів, які висвітлювали акцію на вшанування пам‘яті жертв тоталітаризму в Білорусі.

За інформацією РГО «Білоруська асоціація журналістів», були затримані Наталія Волокідо, Сергій Кравчук, Наталія Костюкевич (Беніцевич), Денис Носов, Олександр Корсаков. Після з'ясування осіб їх відпустили.

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