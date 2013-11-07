Острів уламків та радіоактивного сміття з "Фукусіми" рухається до берегів США

Цей острів, частиною якого є й радіоактивне сміття з аварійної АЕС «Фукусіма» , перебуває зараз приблизно у 1700 милях від берега, десь між Гаваями та Каліфорнією, пише Russia Today.

Експерти не беруться передбачити траекторію руху гігантської купи уламків, але не виключають, що її може прибити до берега в найближчі пару років.

Втім, деякі розрізнені уламки вже перетнули океан. Їх знаходять жителі прибережних районів США і Канади. За словами фахівців, через радіоактивні відходи, прибиті до берега океанськими хвилями, рівень забруднення на узбережжі вже може бути підвищено.

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Як пише The Independent, якщо зібрати разом всі уламки, що дрейфують в океані, за розмірами цей острів був би ненабагато менше, ніж вся територія США, і важив би близько 5 млн тонн.

Нагадаємо, ураган та цунамі обрушилися на східне узбережжя Японії в березні 2011 року. Повінь завдала потужного удару по густонаселених районах країни. Загинули понад 19 тис. осіб, більше 300 тис. залишилися без даху над головою. Стихійне лихо призвело до катастрофи на атомній станції у Фукусімі, ліквідація наслідків якої триває досі.