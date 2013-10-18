Рівень радіації на "Фукусімі" виріс за добу майже у 7 тисяч разів

Рівень радіоактивного бета-випромінювання в пробах грунтової води на АЕС "Фукусіма -1" склав 400 тисяч беккерелів на літр - це найвищий показник з початку вимірювань після витоку 300 тонн радіоактивної води в серпні цього року, повідомляє РІА Новости з посиланнім на оператора станції компанії ТЕРСО.

У пробах, взятих з цього ж колодязя напередодні, рівень бета-випромінювання склав 61 бекерель на літр. Таким чином, за добу рівень випромінювання виріс в 6557 разів. Проби взяті з технічного колодязя в 10 метрах від цистерни, звідки в серпні стався витік радіоактивної води.

На тему: Рівень радіації на АЕС "Фукусіма" зріс у 70 разів за два дні

У серпні на АЕС "Фукусіма -1" була виявлена ​​найбільша після аварії 2011 витік 300 тонн радіоактивної води (з концентрацією стронцію близько 80 мільйонів беккерелів на літр) з цистерни, де вода зберігається після охолодження реакторів. Комітет з контролю над атомною енергетикою присвоїв витоку третій рівень небезпеки за шкалою INES. Виник ризик її попадання разом з грунтовими водами до океану.

Раніше у воді, взятої з цього ж колодязя, був зафіксований високий рівень вмісту радіоактивного тритію. Компанія має намір продовжувати роботи з дезактивації грунту для запобігання подальшого потрапляння радіації в грунтові води.