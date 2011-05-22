Радіоактивне сміття заважає охолодити реактори на аварійній АЕС

Компанія-оператор аварійної японської АЕС "Фукусіма-1" ТЕРСО в неділю заявила, що сміття та завали на території електростанції, що утворилися після землетрусу в березні, заважають вести роботи з охолоджування аварійних реакторів, оскільки в місцях скупчення сміття виявлений високий рівень радіації, передає РІА "Новости" з посиланням на телеканал NHK.

Фахівці у п`ятницю на одному із завалів виявили небезпечний для людини рівень радіації в тисячу мілізівертів на годину. В іншому місці рівень радіації досягав 900 мілізівертів на годину, зазначається в недільній заяві TEPCO. Переважно це фрагменти будівельних конструкцій, які були пошкоджені при вибухах, пояснив представник компанії.

Якщо людина одержить дозу опроміневання в 500 мілізівертів протягом короткого періоду, це може стати причиною розвитку онкологічних захворювань. Доза в 1 зіверт призводить до гострої променевої хвороби, 1,5 зіверта - до хронічної променевої хвороби.

На місцях завалів на АЕС з 6 квітня працюють збиральні машини з дистанційним управлінням. У прибиранні навколо першого реактора вже намітився прогрес, зазначили в TЕРСО, там рівень радіації знизився вдвічі, Проте високий рівень спостерігається навколо третього енергоблоку, де після землетрусу в березні був сильний вибух, йдеться в повідомленні.

У TEPCO заявили, що розбір завалів і прибирання радіоактивного сміття завершиться до липня.