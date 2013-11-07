На заході Лівії бойовики захопили газовий комплекс

Сьогодні вранці на територію комплексу Меллітах (Mellitah) на околиці міста Зуара (за 110 кілометрів від Тріполі) увірвалися близько 50 озброєних берберів. Вони вимагали закрити комплекс і припинити експорт газу до Італії. Керівництво об`єкту протягом дня вело переговори з бойовиками. Чи функціонує комплекс зараз, не повідомляється. Комплекс є спільним підприємством лівійської Національної нафтової корпорації та італійської компанії Eni SPA, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

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Співрозмовник агентства повідомив, що бойовики добиваються збільшення представників берберських племен в парламентському комітеті, який розробляє нову конституцію країни. При цьому вони не загрожували працівникам підприємства.

Населення Лівії складається з великої кількості різних етнічних груп і племен, чия розрізненість і роз`єднаність серйозно ускладнює процес відновлення країни після громадянської війни і повалення Муаммара Каддафі. Берберські племена становлять близько 6 млн, або 20% населення Лівії.