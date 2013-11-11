Україна посіла 27 місце у світі за кількістю мільярдерів

За кількістю доларових мільярдерів України опинилася на 27 позиції світового рейтингу, розташувавшись між Єгиптом та Чилі, пише Капитал.

Про це свідчать результати дослідження «Перепис мільярдерів 2013» , який було проведено експертами міжнародної компанії Wealth -X, яка досліджує життя найбагатших людей сучасності, спільно зі швейцарським фінансовим конгломератом UBS.

Це перше в своєму роді глобальне дослідження, завданням якого був поглиблений аналіз багатішої частини населення світу, представники якого володіють активами на суму не менше $1 млрд.

Згідно з даними звіту, на сьогоднішній момент світовий клуб мільярдерів налічує 2 170 чоловік з 78 країн, за останні чотири роки збільшивши кількість своїх представників на 60%, а сукупний розмір чистих активів (вартість активів за вирахуванням зобов'язань) - більш ніж у два рази ($6,5 трлн в 2013 р. проти $3,1 трлн у 2009 р.).

Тим самим стан клубу мільярдерів вже зараз перевищує обсяг ВВП будь-якої країни світу, крім Китаю та США.

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За прогнозами експертів, до 2020 р. кількість доларових мільярдерів збільшиться майже вдвічі і складе близько 3 900 осіб.

Чверть (24%) всіх мільярдерів світу є жителями США, володіючими третиною (32%) всіх активів найбагатших людей. Більше ста мільярдерів також проживають в Китаї (157), Німеччині (148), Великобританії (135), Росії (108) та Індії (103).

Що стосується ділових столиць світу, найбільше представництво успішні люди мають у Нью-Йорку (96), Гонконзі (75) і Москві (74).

У світовій клуб мільярдерів також входять і 18 українців, розмір активів яких становить $49 млрд.