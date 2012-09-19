Мільярдери масово роздають свої капітали

Про це йдеться в заяві Білла Гейтса.

Згідно із заявою, поширеною у вівторок, до ініціативи найбагатших американців Білла Гейтса і Воррена Баффета Giving Pledge недавно пристали 11 представників найбільш заможних сімей США, зокрема, гендиректор Netflix Рін Хестінгс і голова ради директорів Intel емерітус Гордон Мур.

"Ця нова група привнесла (у діяльність Giving Pledge) свій різнобічний досвід у бізнесі та благодійності, який збагатить наш діалог про те, як зробити філантропію максимально результативною", - йдеться в прес-релізі Фонду Мелінди і Білла Гейтс.

Благодійна кампанія Giving Pledge стартувала в червні 2010 року. Вже за кілька місяців близько 40 мільярдерів із США поставили свої підписи під "обітницею дарування". Серед них були кінорежисер Джордж Лукас і мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, один із засновників медіакомпанії AOL Inc Стів Кейс, інвестор Карл Ікан і "король ринку сміттєвих облігацій" Майк Мілкен, співзасновники соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг і Дастін Московіц.

Обов'язковою частиною приєднання до ініціативи є акт "публічного підтвердження" своїх намірів, тобто підписання письмового зобов'язання пожертвувати на благодійність більше половини особистого багатства, пояснює РІА "Новости". Згідно з "обітницею дарування", пожертви можуть робитися як за життя учасника кампанії, так і після його смерті.