Росія побила історичний рекорд за кількістю доларових мільярдерів

Цю цифру в Росії називають історичним рекордом.

Як повідомляє журнал CEO, що склав відповідний рейтинг, за рік кількість мільярдерів зросла на 11 осіб, передає Лента.ру.

У 2012 році в Росії проживало 120 бізнесменів зі статками у понад мільярд доларів, а в 2011-му - 114. Свого мінімуму за останні п'ять років показник досягав під час кризового 2009 року - 49 осіб. У 2008 році в Росії налічувався 101 доларовий мільярдер, а в 2010-му - 77.

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За минулий рік сумарні статки підприємців з капіталом понад мільярд доларів також зросли. У 2013 році показник склав 147 мільярдів доларів, що більше, ніж у 2012 (131 мільярд доларів), 2010 (139 млрд) та 2009 (76 млрд) роках. Тим не менш, цей показник нижчий ніж у 2011-му (182 мільярди) і 2008-му (221 мільярд) роках.

За версією CEO, найбагатшою людиною Росії став власник "Металоінвесту" Алішер Усманов, який має статок у 18,72 мільярда доларів. У відповідних рейтингах Bloomberg і Forbes Усманов також займає перше місце.

Друге місце дісталося голові ради директорів НЛМК Володимиру Лісіну, капітал якого оцінюється в 17,2 мільярда доларів.

Третє місце посів власник «Ренови» Віктор Вексельберг (15,94 мільярда доларів), за ним слідує глава «Альфа-груп» Михайло Фрідман (15,32 мільярда).