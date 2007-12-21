У Пакистані смертник підірвав себе в мечеті: загинули десятки людей
09:22, 21 грудня 2007Світ
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Кількість жертв буде рости
На північному заході Пакистану в результаті вибуху загинули, за різними даними, від 15 до 50 осіб. Десятки поранені.
Місцеві власті заявляють, що кількість жертв буде зростати.
Смертник підірвав себе в мечеті, де у цей момент молився колишній міністр внутрішніх справ Пакистану Афтаб Шерпао і його син. Шерпао не постраждав, повідомив представник МВС Пакистану.
Шерпао один з наближених президента Пакистану Первеза Мушаррафа, послідовний борець з ісламським екстремізмом.
Це вже другий замах на колишнього главу пакистанського МВС цьому році. У квітні в результаті теракту загинули більше 30 чоловік, десятки були поранені, зокрема - сам Шерпао.
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