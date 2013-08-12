Генпрокуратура РФ підтвердила, що Навального фінансували з-за кордону

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Генпрокуратуру РФ.

"Під час перевірки підтверджуються відомості про іноземне фінансування виборчої кампанії О. Навального. Зокрема, встановлено, що через електронну платіжну систему Яндекс-гроші понад 300 іноземних юридичних і фізичних осіб, а також анонімних донорів з 46 країн світу (у тому числі США, Фінляндії, Великобританії, Швейцарії, Канади) з 347 IP-адрес надіслали на електронні гаманці О. Навального і членів його передвиборного штабу М.М. Ляскіна, К.С. Янкаускас і В.Л. Ашуркова гроші на виборчу кампанію", - сказано в повідомленні.

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Раніше лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що спрямував Генпрокуратурі вимогу перевірити фінансування виборчої кампанії кандидата в мери Москви від РПР-ПАРНАС Олексія Навального. Він уточнив, що йдеться про надходження грошей через Яндекс-гаманець. Тим часом, сам Навальний написав на своїй сторінці в "Живому Журналі", що у нього прозора і зрозуміла система збору коштів на виборчу кампанію, і навіть надав статистику надходження грошей.