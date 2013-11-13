Путіну присвоїли найвищий, 9-й дан в тхеквондо

Президент Росії Володимир Путін став володарем поясу і диплома про присвоєння йому почесного 9-го дана в корейському традиційному бойовому єдиноборстві тхеквондо. Диплом і сам почесний пояс йому вручив президент Всесвітньої федерації тхеквондо Чу Чхон Вон, пише РІА Новини.

"Я не думаю, що заслужив такий високий дан. Будемо вважати, що це наш спільний захід, пов'язаний з популяризацією цього чудового єдиноборства. Ми в Росії постараємося зробити вагомий внесок у розвиток цього єдиноборства", - сказав Путін.

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У світі всього кілька чоловік нагороджені почесним поясом 9-го дану, розповів президент ВФТ. Серед них він назвав президентів і лідерів США, Індонезії, Гондурасу, Іспанії, Хорватії та Пакистану.

"Ми добре знаємо, що президент Росії дуже любить і активно займається різними формами бойових єдиноборств та іншими видами спорту, - зазначив Чу Чхон Вон. - Тому команда російських тхеквондистів займає високі позиції у світі в цьому виді спорту".

Тхеквондо, за його словами, практикується в 205 країнах світу і ним займаються від 70 до 80 мільйонів чоловік.