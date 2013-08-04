Лікар розкрив секрет молодості Путіна

Заняття спортом сприяють його працездатності, розповів заступник керуючого справами президента - начальник Головного медичного управління, заслужений лікар РФ Сергій Миронов.

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"Він (Путін) дуже спортивна людина. <...> З точки зору медицини Путін значно молодший своїх років. Його спортивний спосіб життя сприяє чудовій працездатності", - сказав він в інтерв'ю журналу "Итоги", яке вийде в понеділок, повідомляє РІА Новости.

Він розповів, що якось вони з колегами вирішили порахувати, який наліт годин Путін робить за певний період часу, і виявилося, що президент "перевершує всі норми для пілотів". При цьому він знаходить час подрімати в літаку. Також він повідомив, що плавання займає велике місце в житті глави держави. "Плавання у нього, по-моєму, один з пріоритетних видів і відновлення, і адаптації до стресової ситуації", - розповів лікар.

"Володимир Володимирович досить скептично ставиться до прийому медикаментів, навіть якщо це банальні таблетки від застуди. Віддає перевагу народним засобам, чай з медом, лазня, масаж", - додав він.

У розмові він також зауважив, що незважаючи на дзюдо, яким займається президент, серйозні травми його минули. "Правда, у нас завжди прийнято роздувати історії хвороби перших осіб. Тільки нещодавно вщухли чутки про проблеми з хребтом у Путіна. Я не бачу необхідності засекречувати інформацію про здоров'я глави держави, але є медична етика. Якщо, наприклад, я переніс операції на хребті і не бачу в цьому таємниці, то я сам розповім вам про це ", - сказав Миронов.