Біля школи в американському Піттсбурзі влаштували стрілянину: є постраждалі (відео)

Як повідомила представник шкільного округу Піттсбурга Ебоні П'ю, школярі вийшли з будівлі навчального закладу і прямували до автомобіля одного з них. У цей момент невідомі кілька разів вистрілили в учнів.

Хоча один з них був поранений в руку і ногу, а двом іншим кулі зачепили голову, життя школярів нічого не загрожує, повідомила П'ю.

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За попередніми даними телеканалу WPXI, у стрілянину могли бути залучені дві чи три особи. Про їхні мотиви не повідомляється. Імовірно, вони можуть перебувати в лісі біля будівлі школи.

Як повідомив телеканалу з посиланням на дані поліції, правоохоронці затримали п'ять осіб для допиту у зв'язку зі стріляниною.

У поліцейській операції, що проводиться в лісі навколо навчального закладу, беруть участь бійці SWAT - американського поліцейського спецназу. Поліція також перекрила автомобільну дорогу, що веде до школи.

Тим часом постраждалі, раніше доставлені до лікарні, відмовилися співпрацювати з поліцією. За попередньою версією поліції, стрілянина може бути пов'язана з інцидентом, що стався у школі в жовтні, повідомляє телеканал. 18 жовтня школі було посилено заходи безпеки у зв'язку з якимись відомостями про наркотики.

Після інциденту заняття в школі було припинено, а учнів переведено в приміщення без вікон. Пізніше за ними почали приїжджати батьки, а також відновилася робота шкільних автобусів. Також були припинені заняття у середній школі South Hills, розташованій поблизу. Жителям району, де розташована школа, порекомендували не покидати своїх будинків.

За матеріалами: РІА Новости і Лента.ру