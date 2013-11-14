На "Фукусімі" робот виявив місця витоку радіоактивної води

Оператор аварійної АЕС "Фукусіма-1" компанія ТЕРСО вперше встановила два місця пошкоджень в першому реакторі станції, через які відбувається витік високорадіоактивної води, пише РИА Новости.

Пошкодження були виявлені в захисній оболонці першого реактора за допомогою робота, оснащеного камерою. Пошкодження і витік зафіксовані в камері зниження тиску захисної оболонки і в одній з труб. Як вважають фахівці, саме ця вода накопичується в підземних приміщеннях станції і є однією з найскладніших проблем ліквідаторів. ТЕРСО планує провести подібні дослідження на другому і третьому реакторах.

Зараз у підземних приміщеннях і в цистернах скупчилося близько 440 тисяч тонн забрудненої води. За оцінками фахівців, в технічному тунелі станції - ще 15 тисяч тонн. Обсяг забрудненої води в підземних приміщеннях щодня зростає за рахунок грунтових вод, що надходять з височини.

У серпні на АЕС "Фукусіма-1" була виявлена ​​найбільший після аварії 2011 витік 300 тонн радіоактивної води (з концентрацією стронцію близько 80 мільйонів беккерелів на літр) з цистерни, де вода зберігається після охолодження реакторів. Комітет з контролю над атомною енергетикою присвоїв витоку третій рівень небезпеки за шкалою INES. Виник ризик її попадання разом з грунтовими водами в океан.