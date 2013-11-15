Країни ЄС пропонують паспорти багатим іноземцям
00:28, 15 листопада 2013Світ
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Єврокомісія не має повноважень забороняти урядам країн ЄС пропонувати прискорене отримання громадянства багатим іноземцям.
Мальта запропонувала отримання громадянства в скорочені терміни заможним іноземним інвесторам / Фото : facebook.com/europeanparliament
Про це Єврокомісія заявила у четвер, пише Російська служба ВВС.
На цьому тижні Мальта запропонувала отримання громадянства в скорочені терміни заможним інвесторам із-за кордону.
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Для отримання громадянства Мальти буде потрібно інвестувати в економіку майже 650 тисяч євро (865 тисяч доларів).
З аналогічними пропозиціями виступила Іспанія, Угорщина і ще кілька європейських країн.
За даними експертів, одними з головних претендентів на отримання європейських паспортів є заможні китайці.
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