Іран може обмежити ядерну діяльність при скасуванні санкцій

Про це повідомляє Ассошиейтед Прес з посиланням на заступника глави МЗС Ірану Сейєд Аббаса Аракчі.

"Сьогодні (у четвер) вони ("шістка") ясно сказали, що приймають схему дій (обмеження діяльності Ірану в обмін на зняття санкцій Заходу), запропонованих Іраном", - сказав Аракчі, який э куратором технічної частини переговорів з "шісткою" з іранською боку, пише РІА Новости.

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Раніше Аракчі заявив, що Тегеран може також розглянути питання про підписання додаткового протоколу про гарантії з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), який передбачає посилений контроль за іранськими ядерними об'єктами, у разі зняття всіх санкцій проти Тегерана.

У Женеві 7-8 листопада проходить черговий раунд переговорів "шістки" міжнародних посередників (Росія, США, Китай, Франція, Великобританія, Німеччина) з Іраном з питання іранської ядерної програми.

Іран підписав у грудні 2003 року у Відні додпротокол про гарантії з МАГАТЕ, який розширює можливості інспекторів Агентства з проведення верифікації ядерної діяльності учасників Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Однак іранський парламент не ратифікував цей документ.