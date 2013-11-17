BBC: Президент Філіппін розкритикував місцевих чиновників за неготовність до стихії

Президент Філіппін Бенінго Акіно розкритикував місцеву владу деяких регіонів країни за те, що вони не були готовими до руйнувань, спричинених тайфуном "Хаян", що пронісся острівною державою 8 листопада, повідомляє BBC Україна.

Під час візиту до міста на узбережжі Гіван, він похвалив місцевих чиновників за проведення евакуації належним чином, однак зазначив, що це контрастує з ситуацією в інших містах.

Гіван, що знаходиться у провінції Самар, стало першим містом, що відчуло на собі удар тайфуну. За словами президента, евакуація, про яку оголосив мер, обмежила кількість жертв - до 100 людей.

Водночас, за словами Бенінго Акіно, чиновники інших регіонів не були так добре підготованими до стихії.

"Як ваш президент, я не можу дозволити собі розгніватися навіть тоді, коли я засмучений", - сказав він журналістам і додав, що йому доведеться "перетравити" свій гнів.

Пан Акіно також закликав людей бути терплячими. "Наша головна проблема - прогодувати 1,4 млн людей щодня. Але уряд має ресурси і ми діємо швидше".

Президент Філіппін також відвідав Таклобан та заявив, що уряд забезпечить людей усім необхідним.

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Раніше міністр соціального забезпечення та розвитку Філіппін Коразон Соліман визнав, що національні заходи надання допомоги були повільними.

"Ми подвоїмо наші зусилля з доставки гуманітарних вантажів, тому що ми чули скарги", - сказав він.

Тим часом по всій країні відбулися поминальні богослужіння за жертвами тайфуну, кількість яких, за офіційними даними, досягла 3,6 тисяч людей.

У багатьох населених пунктах, зокрема у Таклобані, богослужіння відбувалися у напівзруйнованих храмах.

Багато країн уже надали Філіппінам велику фінансову та гуманітарну допомогу або відправили туди бригади своїх рятувальників.

Тайфун "Хайян" став одним із найпотужніших штормів за всю історію метеоспостережень.