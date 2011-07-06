Розгнівані мешканці Філіппін змусили свого президента продати Porsche

Президент Філіппін Беніньо Акіно на спеціально скликаній прес-конференції оголосив, що продав свій автомобіль Porsche 911. Він віддав спорткар за 104 тисячі доларів.

Президентський Porsche протягом декільох місяців не давав спокою громадянам країни. Не врятував главу держави навіть той факт, що за машину він заплатив з власної кишені, а саме авто 2007 року випуску на момент покупки вже двічі змінювало власників.

Однак рейтинг Акіно неухильно падав, а приблизно половина опитаних заявляли, що президенту недозволено купувати спортивну машину в країні, де рівень життя низький, а ціни весь час ростуть.

Сам Акіно пояснив рішення продати Porsche міркуваннями безпеки. За його словами, їзда на ньому - невиправданий ризик як для нього самого, так і для президентської охорони. Залишати ж машину в гаражі, "щоб вона там згнила", глава держави також вважав неправильним.

До покупки Porsche, заради якої Акіно навіть узяв кредит у банку, він їздив на старенькому BMW, який не викликав роздратування у населення.

ТСН