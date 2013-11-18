Літак, що розбився в аеропорту Казані відлітав 23 роки

Вперше він здійнявся у повітря 18 червня 1990, передає ІТАР-ТАСС.

До покупки авіакомпанією "Татарстан" в 2008 році цей літак належав п'ятьом різним компаніям - французьким Euralair (з 1990 по 1992 рік) і Air France (1992-1995), угандійському національному авіаперевізнику Uganda Airlines, невеликій бразильській фірмі Rio Sul, лізинговій компанії Ansett Worldwide Aviation Services (AWAS) зі штаб-квартирою в Дубліні, румунській компанії Blue Air і болгарській Bulgaria Air.

На тему: Під час аварії «Боїнга» в Казані загинув син президента Татарстану

Нагадаємо, літак «Боїнг-737» компанії «Татарстан» розбився увечері 17 листопада за заході на посадку в аеропорту Казані. За попередніми даними, літак вдарився об землю при спробі піти на друге коло.

Загинули всі, хто перебував на його борту, в тому числі син президента Татарстану Ірек Мінніханов, глава регіонального управління ФСБ Олександр Антонов і дружина спортивного коментатора Романа Скворцова.