Повінь в Італії змусила близько 3 тис людей покинути будинки

Майже три тисячі осіб в Італії змушені були залишити домівки у зв'язку з повінню, яка відбулася через викликані штормом "Клеопатра" рясні дощі, повідомляє у вівторок агентство Франс Прес з посиланням на заяву міністра охорони навколишнього середовища Італії Андреа Орландо (Andrea Orlando).

"Близько 2700 осіб були змушені покинути свої будинки, і тепер вони розміщені в готелях або у своїх родичів", - сказав Орландо. Він підкреслив, що рівень опадів залишається надзвичайно високим - 450 міліметрів на день, враховуючи, що середньорічна кількість опадів в Італії становить 1000 міліметрів.

Як пише РІА Новини, в результаті повені на Сардинії за два дні, за офіційними даними, загинули 18 людей, включаючи дитину. Одна людина вважається зниклою без вісті. Становище залишається складним в провінціях Ольбія-Темпіо і Нуоро, де через розгул стихії порушено автомобільне і залізничне сполучення, закрито школи.

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У столиці автономного регіону Сардинія місті Кальярі відзначаються збої в роботі аеропорту. У Римі ситуація відносно спокійна, проте ЗМІ повідомляють про підвищення рівня Тібру і прогнозують зливові дощі з грозами на найближчі дні.