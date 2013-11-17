Зливи затоплюють столицю Саудівської Аравії, життя міста зупинилося (фото)

13:33, 17 листопада 2013
Світ
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Сильні дощі призвели до повені в місті Ер-Ріяд. Порушено дорожній рух. Про жертви поки ніякої інформації немає.

Повінь у Саудівській Аравії / Фото: @Jana_oOo

Уряд Королівства Саудівської Аравії закликав населення не залишати своїх осель, поки рівень води не знизиться, повідомляє Russia Today з посиланням на телеканал Al-Arabiya.

Життя п'ятимільйонного міста практично зупинилося. Дорожній рух перекрито, закрито школи. Всі служби міста приведені в стан готовності для боротьби з наслідками повені.

Повінь у Саудівській Аравії / Фото: @ Jana_oOo

Синоптики передбачають, що дощі продовжать затоплювати столицю протягом неділі.

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Уряд створив центр боротьби зі стихією в місті Мекка. Планується евакуація людей з районів, що знаходяться у низинній частині регіону, передає Bahrain's Gulf Daily News.

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