Зливи затоплюють столицю Саудівської Аравії, життя міста зупинилося (фото)

Уряд Королівства Саудівської Аравії закликав населення не залишати своїх осель, поки рівень води не знизиться, повідомляє Russia Today з посиланням на телеканал Al-Arabiya.

Життя п'ятимільйонного міста практично зупинилося. Дорожній рух перекрито, закрито школи. Всі служби міста приведені в стан готовності для боротьби з наслідками повені.

Синоптики передбачають, що дощі продовжать затоплювати столицю протягом неділі.

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Уряд створив центр боротьби зі стихією в місті Мекка. Планується евакуація людей з районів, що знаходяться у низинній частині регіону, передає Bahrain's Gulf Daily News.