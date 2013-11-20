Білий дім закликав не боятися витоку даних з урядового сайту

"Приватний характер і безпека персональної інформації споживачів для нас ключовий пріоритет", - сказав Карні на брифінгу у Вашингтоні.

Він відповідав критикам, які стверджують, що півторамісячні проблеми в роботі сайту можуть призвести до витоку медичної інформації американців. Крім того, американські спецлужби опинилися під вогнем критики за масовий збір інформації про американців після одкровень Едварда Сноудена, пише РІА Новости.

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"Коли споживачі заповнюють онлайн свої заяви, вони можуть бути впевнені, що інформація, яку вони надають, захищена жорсткими стандартами в галузі безпеки", - додав Карні.

Уряд США створило сайт-біржу медичних страховок healthcare.gov, розраховуючи збільшити конкуренцію між страховими компаніями і знизити ціни для споживачів. Однак сайт працює з великими перебоями, за півтора місяці придбали страховку лише 27 тисяч осіб.

Президент Барак Обама особисто обіцяв виправити упущення. З 1 січня 2014 року Закон зобов'язує практично всіх американців придбати медичну страховку. Зараз у країні як і раніше десятки мільйонів незастрахованих громадян. Охорона здоров'я в США рекордно дороге за світовими мірками, на нього йде 18% найбільшого в світі ВВП.