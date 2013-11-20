Норвезьку армію переведуть на вегетаріанську дієту

"Це захід для захисту нашого клімату. Ідея полягає в тому, щоб вживати їжу, яка не шкодить навколишньому середовищу", - сказав агентству представник командування Ейстейн Кварвінг, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Він пояснив, що в цей день військовослужбовці будуть їсти вегетаріанську їжу, оскільки при її виробництві завдається менше шкоди екології.

Пісним в норвезьких військах оголошено понеділок. Командування розраховує таким чином економити до 150 тонн м'яса щороку.

"Справа не в тому, що ми економимо гроші. Ми намагаємося проявляти більшу увагу до нашого клімату та екологічної безпеки, а також стати здоровішими", - додав Кварвінг.

Згідно з даними дослідження однієї з норвезьких організацій, яка проводить кампанію з пропаганди вегетаріанства, за своє життя середньостатистичний громадянин країни з'їдає 1,147 тисячі курчат, 22 вівці, шість корів і трохи більше двох з половиною оленів. Активісти даного руху закликають усіх співгромадян наслідувати приклад армії і відмовитися від м'яса по понеділках. За даними ООН, частка скотарських господарств в глобальній емісії парникових газів складає близько 18%.