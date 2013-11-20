У Білорусі затримані будуть оплачувати своє утримання в СІЗО

"На виконання указу президента встановити, що розмір відшкодування витрат на утримання осіб, поміщених в спеціалізований ізолятор органу внутрішніх справ, становить 2,5 базової величини (близько 40 доларів)", - йдеться в документі, який цитує РІА Новости.

На тему: Лукашенко вважає за доцільне скасувати в Білорусії військові суди

Рахунок на відшкодування витрат видаватиметься особі, поміщеній в спеціалізований ізолятор органу внутрішніх справ при її звільненні.

При невідшкодуванні витрат їх стягнення проводиться "у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса".