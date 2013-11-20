У Білорусі затримані будуть оплачувати своє утримання в СІЗО
03:26, 20 листопада 2013Світ
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Особи, що перебувають в білоруських слідчих ізоляторах, будуть самі оплачувати своє утримання в неволі, йдеться в постанові ради міністрів республіки № 307.
Розмір відшкодування витрат на утримання осіб в СІЗО становить близько 40 доларів
"На виконання указу президента встановити, що розмір відшкодування витрат на утримання осіб, поміщених в спеціалізований ізолятор органу внутрішніх справ, становить 2,5 базової величини (близько 40 доларів)", - йдеться в документі, який цитує РІА Новости.
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Рахунок на відшкодування витрат видаватиметься особі, поміщеній в спеціалізований ізолятор органу внутрішніх справ при її звільненні.
При невідшкодуванні витрат їх стягнення проводиться "у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса".
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