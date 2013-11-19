Лукашенко вважає за доцільне скасувати в Білорусії військові суди

Президент Білорусії Олександр Лукашенко вважає за доцільне скасувати в країні військові суди, передавши ведення подібних справ у компетенцію судів загальної юрисдикції. Таку думку він висловив сьогодні на нараді з питання вдосконалення діяльності судів та органів юстиції, передає ІТАР-ТАРС.

"Ми створюємо в державі якісь особливі структури для людей у погонах. Таким чином, створюючи, грубо кажучи, державу в державі", - сказав він. За словами Лукашенка "суд є суд, він для всіх однаковий". "Ну і що, що вони в погонах, вони такі ж громадяни", - зазначив він.

У цілому, за словами президента, сьогодні необхідно прийняти оптимальні рішення з актуальних і важливих для держави і суспільства питань вдосконалення діяльності судів. Лукашенко повідомив, що, зокрема, є пропозиції утворити єдину систему судів загальної юрисдикції, до якої увійдуть загальні та господарські суди, а очолить цю систему Верховний суд. Мова також йде про те, щоб передати йому функції з організаційного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення судів. Пропонується об'єднати судових виконавців в єдину службу.

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Президент підкреслив, що з 1 січня в країні повинна функціонувати створена єдина судова система - ніяких особливих перешкод для цього немає. "Ми створюємо нову потужну єдину судову систему. І мова йде не тільки про об'єднання судів, це та інші заходи, які з цього випливають", - сказав він.

При цьому він зазначив, що до вирішення даного питання підійшли давно: "Вищий господарський суд, Верховний суд, інші суди. Вони у своїй системі дозрівали, росли, і настав час, коли ми бачимо, що вони виросли до того, що ми сьогодні спокійно можемо на їхній базі створювати цю потужну національну судову систему", - сказав Лукашенко.

За його словами, Білорусь - країна компактна, і "мати по одному і тому ж напрямку кілька структур немає необхідності". "Ми з одного центру спокійно можемо управляти цією системою", - сказав Лукашенко.