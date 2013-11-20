У Росії порахували мігрантів - близько 11 мільйонів

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив керівник Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський.

"Росія є однією з найпривабливіших у міграційному плані держав у світі. Це констатує ООН і примушує нас із особливою увагою ставитися до міграційної складової нашого життя", - сказав Ромодановський.

За його словами, останнім часом спостерігається значне збільшення кількості мігрантів із країн СНД.

"На сьогоднішній день на території Росії перебувають 11,1 млн іноземних громадян, більшість із яких - майже три чверті - користуються правом безвізового в'їзду до нашої країни", - сказав Ромодановський.

Він зазначив, що люди їдуть до Росії з колишніх країн СНД через важке становище на своїй батьківщині.

При цьому Ромодановський підкреслив, що якщо старше покоління не відчуває проблем із адаптацією, то молоде покоління мігрантів, а це на 30-40% люди від 17 до 29 років, у більшості не підготовлене до життя в Росії, оскільки не знає мови, не має професії, не знає законодавства й російської культури. "Хороший хлопець - це не спеціальність, це не професія", - підкреслив він.

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Як заявив Ромодановській, через непідготовленість мігрантів порушуються їхні права, формується тіньовий ринок праці, криміналізується міграційна сфера, виникають конфлікти на міжнародній основі.

За його словами, нелегальні мігранти до Росії в основному прибувають із країн СНД, причому вони законно в'їхали на її територію, але порушили правила перебування і, як правило, незаконно здійснюють трудову діяльність.

Ромодановський зазначив, що із загальної кількості порушників дві третини - це порушники режиму перебування й одна третина - порушники трудового законодавства.

Він повідомив, що мігранти прагнуть мінімізувати свої контакти з органами влади РФ і в результаті виявляються незахищеними перед роботодавцями й стають "сучасними рабами".

При цьому він підкреслив, що необхідність залучення іноземних мігрантів очевидна, але необхідна їхня адаптація до соціально-культурних умов російського суспільства.

Як сказав Ромодановський, за останній рік у Росії було прийнято 25 законів у сфері міграції, й половина присвячена протидії незаконній міграції.