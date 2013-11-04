Росії бракує понад 1,6 млн іноземних працівників

Уряд Росії має намір залучити у 2014 році більш як 1,6 млн. іноземних працівників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це йдеться в постанові, підписаній прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим.

«Визначити на 2014 рік потребу в залученні до Російської Федерації іноземних працівників у кількості 1 млн. 631 тис. 586 осіб», - йдеться в повідомленні.

Крім того, затверджено на наступний рік квоту на видачу іноземним громадянам 357 тис. 894 запрошення на в'їзд до Росії для здійснення трудової діяльності.

Передбачається, що наступного року до РФ буде запрошено близько 557 тис. будівельників і ремонтників, майже 119 тис. водіїв і машиністів рухомого устаткування, близько 108 тис. робітників машинобудівної і металообробної промисловості, а також більш як 275 тис. некваліфікованих робітників. Серед інших спеціалізацій - керівники установ, фахівці у галузі науки, інженери, працівники сільського господарства. Також затверджено понад 357 тис. запрошень на в'їзд до Росії.

За даними Федеральної міграційної служби, в Росії перебуває не менш як 10 млн. трудових мігрантів, з них понад 3 млн. - нелегали.

При цьому в Росії перебуває близько 1,5 млн. громадян України, з них 111 тис. законно працюють, 350 тис. приїхали до родичів, вчитися, лікуватися.

Глава ФМС РФ Костянтин Ромодановський зазначав, що, виходячи з цих даних, понад мільйон громадян України працюють без оформлення відповідних документів.