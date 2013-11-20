У США сьогодні стратять одного з найвідоміших серійних вбивць

Доля Франкліна вирішилася в останні добу: напередодні федеральний суддя ухвалив відстрочити страту, призначену на 20 листопада, проте вже через кілька годин апеляційний суд відхилив це рішення. Тепер перешкодити приведенню вироку в силу може тільки Верховний суд США, якщо вважатиме за потрібне втрутитися у справу, повідомляє РІА Новости з посиланням на Ассошиейтед Прес.

При народженні засуджений злочинець отримав ім'я Джеймс Клейтон Вон і поміняв його в 1976 році, ставши Джозефом Полом Франкліном. Ім'я він узяв на честь ідеолога нацистської Німеччини Йозефа Геббельса, а прізвище - на честь американського політичного діяча Бенджаміна Франкліна.

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Здійснювати вбивства з мотивів расової ненависті Франклін почав в 1976 році. Він був заарештований в 1980 році, процес у його справі тривав 17 років. У загальній складності йому ставилося в провину 20 вбивств і шість замахів на вбивство. Франклін повідомив, що основною його метою була ліквідація президента США Джиммі Картера, як людину, "яка зрадила свій народ і расу". Одним з найгучніших епізодів злочинної діяльності Франкліна став напад на відомого порномагната Ларрі Флінта, який після замаху став інвалідом.

Федеральний суддя домагався відстрочки страти злочинця через складнощі з препаратами, що входять до складу смертельної ін'єкції. Раніше передбачалося використовувати для цієї мети пропофол, проте влада Євросоюзу , виступаючи проти смертної кари, пригрозила припинити його експорт у США. Наприкінці жовтня Верховний суд штату Міссурі дозволив використовувати з метою кари пентобарбітал, який раніше вживався у ветеринарії, щоб присипати тварин. Думка судді про те, що застосування цього препарату може заподіяти Франкліну непотрібні страждання, була відкинута апеляційною інстанцією.